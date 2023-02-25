Потепление до +1 градуса, снегопады и метели прогнозируют в Челябинской области

Автомобилистов предупредили о скользких дорогах

В воскресенье, 26 февраля, в Челябинской области прогнозируют потепление до плюсовых температур, сильный ветер и снегопады. В отдельных районах, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидаются метели.

Непогода в регионе разыграется уже предстоящей ночью. В отдельных районах пройдет небольшой снег, местами возможны снегопады и метели. Столбики термометров покажут минус 7 — 12 градусов, в низинах будет около −17°C. Днем осадки не прекратятся. На дорогах образуется гололед. Температура поднимется до −4, +1°C. Ветер юго-западного направления от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье будет облачно, пройдет слабый снег. Ночью похолодает до минус 10 — 12 градусов, днем потеплеет до нуля градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее сотрудники ГИБДД предупредили автомобилистов о надвигающейся непогоде и рекомендовали им воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.