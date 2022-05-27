Посылку с 300 пчелами получил житель Троицка

В Челябинскую область ежегодно отправляют около 30 таких посылок

Необычную посылку получил недавно житель города Троицка Челябинской области Борис Табункин: из Адыгеи ему прислали 300 живых пчел. Об этом сообщила «Почта России».

Борис Табункин — пчеловод со стажем и уже не первый год заказывает пчел почтой.

«В 2008 году я завел пчел породы карника. Сейчас занимаюсь только ими. Пчелы этой породы миролюбивые и трудолюбивые. „Живые“ посылки требуют бережного отношения. Но по опыту могу сказать, что пчелы хорошо переносят дорогу и отлично адаптируются на новом месте», — поделился Борис Табункин.

В этот раз из Майкопа троицкому пчеловоду прислали 30 пчелиных маток. Отправитель поместил насекомых в специальные воздухопроницаемые контейнеры. Каждую пчелиную матку сопровождали девять-десять рабочих пчел. Посылка пришла с отметкой «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

В «Почте России» отметили, что в этом году это первое подобное отправление. А вообще жители Челябинской области ежегодно получают около 30 таких посылок.

«„Почта России“ доставляет почтовые отправления с пчелами в теплое время года: с мая по август. В этом году из-за прохладной весны сезон отправки „живых“ посылок стартовал позже обычного», — отметили там.

Ранее ИА «Первое областное» писало о планах «Почты России» продавать под своим брендом продукты питания.