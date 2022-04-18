«Почта России» будет продавать продукты под собственным брендом

Все товары новой торговой марки — от российских производителей

«Почта России» создала новый бренд — «Почтовая марка». В 39 регионах страны уже можно приобрести первые пять наименований товаров — варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки. Все продукты под новым брендом производят российские компании, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Логотипом нового бренда стала почтовая марка, цвет упаковки — синий. Продукты под новым брендом уже можно приобрести в почтовых отделениях. Это варенье из клюквы или лимона с имбирем, сушки, печенье с изюмом, а также крендели и хлебные палочки. До конца текущего года в продаже появятся крупы, макароны, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома. Всего в линейку собственной торговой марки постепенно войдет около 200 наименований товаров от российских производителей.

Первые собственные товары с логотипом «Почты России» появились в продаже в 2017 году, с тех пор спрос на них растет. Поэтому было принято решение запустить собственную торговую марку под новым брендом и с более широким ассортиментом.

«Нам важно, чтобы на полках отделений клиенты видели качественные российские товары по приемлемым устойчивым ценам, так что поддержка отечественных поставщиков — одна из ключевых задач этого запуска», — прокомментировал заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле Алексей Лаптев.

Отметим, в 2021 году прибыль от продажи товаров с логотипом «Почты России» выросла на 19%, а товарооборот вырос на 25%. Основной прирост произошел за счет продаж продуктов. Самая популярная категория — шоколад, на втором месте — брендированные игрушки.