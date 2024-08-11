Пострадавшие от паводка жители Коркино получили гуманитарную помощь

Семьям раздали постельное белье, одеяла и канцелярские наборы для детей

В Коркино Челябинской области 23 семьям, пострадавшим от паводка и оставившим заявки на получение необходимых вещей, вручили гуманитарный груз. Одеяла, подушки, постельное белье, рюкзаки и канцелярию для детей пострадавшим передали по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, сообщили в пресс-службе администрации Коркино.

Активисты, председатель собрания депутатов Николай Швец и директор Фонда 2020 Вероника Ливончик вручили необходимые вещи семьям, проживающим по улицам, наиболее пострадавшим от паводка. Они посетили каждый дом, оказавшийся в зоне подтопления, а также другие дома, где собрали заявки на следующую партию гумгруза.

Также пострадавшим от паводка раздали бутилированную питьевую воду.

Сейчас в Коркино активно откачивают воду из подвалов многоэтажных домов. Завершить эту работу планируют в предстоящие дни.