В Коркино к откачке воды из подвалов многоэтажек привлекли МЧС из соседних областей

Работы планируют завершить к 13 августа

В Коркино Челябинской области сохраняется проблема подтопления подвалов жилых многоквартирных домов. Как сообщила глава города Наталья Лощинина, из-за отсутствия электричества после ливней в конце июля из строя вышло несколько канализационных насосных станций (КНС). Часть из них запустили, но пока не обходится без помощи МЧС.

«„КНС вторая старая“ в начале улицы Терешковой после запуска перешла в нормальный режим работы и справляется со сточными водами самостоятельно. На КНС в конце улицы откачивание продолжается с помощью стационарной насосной установки и двух передвижных. Из машинного зала откачали воду, и сейчас важно подключить станцию к энергоснабжению. Устанавливаются временные двигатели, пока те на просушке»,— рассказала мэр в своем телеграм-канале.

КНС на улице Островского также пока не работает, воду из подвалов домов откачивают с помощью насосной станции МЧС России.

Сейчас в городе работают не только южноуральские пожарные, но спасатели из Свердловской и Тюменской областей. Ожидается, что с их помощью откачку воды из подвалов завершат в ближайшие пару дней.

В целом паводковая обстановка в Коркино стабилизировалась.