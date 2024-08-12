Пострадавшие от ЧС южноуральцы получат выплату на восстановление жилья

Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально

По поручению губернатора Алексея Текслера пострадавшие в результате дождевого паводка южноуральцы получат выплаты на восстановление жилья.

Как сообщили в пресс-службе Минсоца, данный вид поддержки предназначен тем, чье жилье было повреждено в результате чрезвычайной ситуации в территориях, где был объявлен спецрежим.

Получить выплату могут собственники и те, у кого право собственности не было зарегистрировано, но есть документы, подтверждающие это право, например договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве наследования и другие.

Размер выплаты будет индивидуальным.

«Выплата будет предоставляться на восстановление конструкций жилых помещений, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их состояния, предшествующего ЧС. Сумма будет рассчитываться путем умножения общей площади жилого дома на стоимость восстановления 1 квадратного метра, установленной в размере 9 тысяч рублей», — сообщила министр Ирина Буторина.

Подтверждать факт повреждения жилого дома будет комиссия областного Минстроя.

В Минсоцотношений добавили, что выплату можно оформить только на одно жилое помещение. Если повреждено два и более жилых помещения, материальная помощь предоставляется на одно жилое помещение по выбору гражданина. Если собственников несколько, выплата осуществляется пропорционально доле каждого из них.

Заявление на выплату необходимо подать до 1 октября 2024 года в управление социальной защиты населения по месту жительства.



Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что пострадавшие от подтоплений в Челябинске уже получили выплат более чем на 11 миллионов рублей.