Глава Челябинска поручила решить проблему переполненных урн в городе

Наталья Котова назвала места, где всегда скапливается много мусора

Глава Челябинска Наталья Котова поручила ответственным чиновникам решить проблему переполненных урн в городе. Для этого мэр предложила поставить в некоторых местах по две емкости для сбора мусора. Такое задание Наталья Котова озвучила сегодня, 5 июля, на аппаратном совещании.

«Что касается переполненных урн: я езжу по городу, смотрю, что происходит, и есть места, в которых постоянно переполнены урны. Причина не только в том, что несвоевременно идет освобождение, но и в том, что мусора скапливается большое количество. Поставьте по две урны»,— поручила мэр.

В числе мест, где необходимы вторые урны, — вокзал, Кировка, около клинической больницы РЖД, а также дом рядом с магазином «Золотое яблоко».