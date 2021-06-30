Поставщики газа создали сервис для южноуральских предпринимателей

В нем можно передавать показания счетчиков и онлайн получать предварительный расчет

Поставщик газа представил электронный сервис для южноуральских предприятий малого и среднего бизнеса. В этом сегменте у компании «Новатэк-Челябинск» около 5 тысяч клиентов. Благодаря сервису юридические лица смогут быстро передать показания счетчиков, а также получить предварительный расчет.

Новым сервисом уже пользуются на небольшом предприятии по производству макаронных изделий. Для того чтобы высушить тесто, предприятие тратит более 10 тысяч кубов газа в месяц. В задачи главного бухгалтера компании Елены Рюминой входит передача показаний счетчиков.

«Это очень удобно. Когда передаешь текущие показания, они сравниваются с предыдущими. Автоматически идет расчет суммы к оплате. Можно увидеть ее и заплатить в этот же день», — отметила Елена Рюмина.

Уже создают личный кабинет и на заводе, производящем чугунные детали. За счет газа работают плавильные печи и отапливаются помещения предприятия.

«Сейчас будем дистанционно передавать показания, находясь на рабочем месте или из дома, если будем на удаленке, — это сейчас очень актуально», — прокомментировал сервис главный электрик предприятия Владимир Родин.

На сайте компании «Новатэк-Челябинск» юридические лица могут зайти в свой личный кабинет. С его помощью можно ввести нужные данные, узнать сумму оплаты, а также увидеть дату следующей передачи показаний счетчика. Это не только упростит взаимодействие с поставщиком газа, но и сделает процесс начисления платы за газ максимально удобным.



