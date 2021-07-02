Предприятия Челябинской области представят свои разработки на выставке «Иннопром‑2021»

Международное событие состоится в одиннадцатый раз

В Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года будет проходить международная промышленная выставка «Иннопром». Крупное событие посетит официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. Как сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития, представители правительства и профильных ведомств проведут встречи и деловые переговоры с бизнесом и зарубежными партнерами, примут участие в главной стратегической сессии «Гибкое производство. Максимальная адаптация».

«„Иннопром“ уже на протяжении целого десятилетия является местом встречи бизнеса и власти, местом достижения значимых для нашего региона и страны договоренностей. На нем закладываются основы промышленной политики России. Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Поэтому к подготовке участия Челябинской области в выставке мы подошли со всей ответственностью, запланировали массу деловых переговоров, которые, уверен, пойдут на пользу нашему региону», — отметил заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Кроме того, планируется заключить почти 10 соглашений как с участием органов власти, так и между представителями бизнеса. Например, промышленная группа «Конар» подпишет сразу несколько документов. Один из ключевых — о взаимодействии в сфере создания и внедрения технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа. Соглашение заключат с Минпромторгом России, правительством Челябинской области и ПАО «НОВАТЭК». Также, по данным ИА «Первое областное», договоры с несколькими компаниями региона заключит Сбербанк.

Участники промышленной выставки смогут познакомиться с продукцией 15 южноуральских предприятий на коллективном стенде Челябинской области. Его организовало региональное Агентство международного сотрудничества. В число экспонентов вошли представители металлургической и машиностроительной отраслей, компании, занимающиеся высокотехнологичными инновационными разработками.

«ММК презентует свои цифровые технологии, высокопрочные марки стали Magstrong и проект в сфере промышленного туризма. „Южноуральский арматурно-изоляторный завод“ продемонстрирует фарфоровые изоляторы, „Уралэлемент“ — мощный накопитель электрической энергии, предназначенный для решения сетевых задач, НТЦ „Приводная техника“ — IQ BOX — интеллектуальную систему накопления и хранения энергии для дома или офиса. „ЭлМетро-Инжиниринг“, производитель высокотехнологического метрологического оборудования, представит расходомеры, а „Планар“ покажет работу приборов мониторинга утечек газов. Компания LD привезет трубопроводную арматуру, шаровые и регулирующие краны. „Стендап инновации“ представят инновационные разработки для детей: интерактивную песочницу, мобильный пол Magium и умное зеркало. Предприятие „ПортоПронто“ установит на стенде систему пневмопочты», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

Украсят стенд Южного Урала изделия декоративно-прикладного искусства в стиле златоустовской гравюры — всемирно известного народного промысла региона. Также гости выставки смогут продегустировать напитки и сладости от челябинских производителей.

Упомянутая выше промышленная группа «Конар» представит свои разработки на совместном с ПАО «Транснефть» стенде. В Челябинске в индустриальном парке «Станкомаш» эти компании совместно создали два предприятия — АО «Транснефть Нефтяные Насосы» и АО «Русские электрические двигатели». На выставке «Конар» презентует гигантский гребной винт для судов арктического класса. Его диаметр — около 5 метров, а вес каждой лопасти из четырех имеющихся — более 3 тонн. Судно, оснащенное такими винтами, способно непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до полутора метров.