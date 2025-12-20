Последствия снегопада на трассах в Челябинской области ликвидируют 200 спецмашин

Региональные трассы в проезжем состоянии

Сегодня, 20 декабря, днем в Челябинской области на расчистку региональных трасс после снегопада вывели 200 спецмашин, сообщили в пресс-службе областного Миндортранса. В ночные часы на дорогах работало 69 единиц техники.

«Все автомобильные дороги в проезжем состоянии, перебоев в работе транспорта нет»,— уточнили в ведомстве.

В Челябинске на расчистку дорог и тротуаров вывели 249 спецмашин и 450 рабочих. Внутриквартальные территории в порядок приводят 85 единиц техники и 200 рабочих, выведенные районными администрациями. Особое внимание — выездам из дворов и подходам к больницам, школам, детским садам.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в Челябинской области выпало от двух до 14 миллиметров осадков. Сильный снег прошел в восточных районах региона. Сегодня слабые осадки возможны лишь в отдельных районах.

Непогода в регионе стихла, но на смену ей пришли морозы. Ожидается, что сегодня днем местами температура может опуститься до −28 градусов. А в ночь на воскресенье похолодает до −36. Спасатели и сотрудники ГАИ рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от дальних поездок.