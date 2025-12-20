Мороз до −30 ждет жителей Челябинской области 20 декабря

Резкое похолодание после снегопада обеспечит гололедицу

Сегодня, 20 декабря, холодная воздушная масса заметно остудит воздух в Челябинской области: местами похолодает почти до −30°C. Осадков почти не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневная температура составит −19...−21°C, к вечеру похолодает до −26°C. Вероятен небольшой снег. На дорогах гололед в виде снежного наката. Ветер северный, 6 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске — солнечно и до −17...−21°C.

В Миассе столбики термометров достигнут −19...−22°C. Облачно с прояснениями. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В Аше и Златоусте будет ясно. В первой половине дня ожидается около −15...−18°C, далее понижение до −21...−26°C.

В Верхнем Уфалее и Снежинске похолодает до −24°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер северного направления, слабый.

В Карталах, Южноуральске и Троицке — от −16 до −18°C. Небольшой снег пройдет лишь утром. Малооблачно.

В Пласте столбики термометров опустятся до −25°C. Осадков не предвидится. Ветер северный, 6 метров в секунду.

В Нязепетровске — мороз и солнце: к вечеру воздух остынет до −28°C.

В Еманжелинске день выдастся пасмурным. Синоптики обещают от −20 до −24°C. Ветер северный, 6 метров в секунду.

В целом температура на севере области составит −16...−28°C, на юге — от −11 до −16°C. Местами пройдет небольшой снег. Не исключаются метели. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северного направления, до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.