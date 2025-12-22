Последняя в 2025 году пятидневная рабочая неделя стартовала на Южном Урале

А перед длинными праздниками работать южноуральцы будут два дня

Новогодние каникулы, которые в 2026 году продлятся рекордные 12 дней, уже совсем близко. Жителям Челябинской области, работающим по графику 5/2, работать до них придется еще семь дней: пять на этой неделе и два — на следующей, напоминает ИА «Первое областное».

31 декабря в этом году — выходной день благодаря переносу с воскресенья, 5 января, уточняют наши коллеги из издания om1. Он выпадает на среду. А значит, работать придется только в понедельник и вторник, 29 и 30 декабря.

Длинные новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. 12-го, в понедельник, начнутся рабочие будни. При этом в целом в январе выходных дней будет больше, чем рабочих, — 16 и 15 соответственно.

Всего в 2026-м южноуральцев ждут семь коротких рабочих недель. Самой короткой ожидается неделя перед Новым годом: в следующем году она будет трехдневной.