Семь коротких рабочих недель ждут южноуральцев в 2026 году

Как будем работать и отдыхать

В 2026 году тех жителей Челябинской области, которые работают по графику 5/2, ждут семь коротких рабочих недель. Шесть из них будут четырехдневными и одна — трехдневной. При этом не будет ни одной шестидневной рабочей недели, передает ИА «Первое областное».

Первая четырехдневная рабочая неделя ожидается в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Он выпадает на понедельник и является официальным выходным. После него работать будем с 24 по 27 февраля.

Вторая короткая рабочая неделя ожидается в марте. Международный женский день выпадает на воскресенье, выходным сделали понедельник, 9 марта. После рабочая неделя продлится с 10 по 13 марта.

Следующая четырехдневная рабочая неделя ожидается в конце апреля — она продлится с понедельника, 27 апреля, по четверг, 30-е. Пятница, 1 мая, — официальный выходной.

День Победы придется на субботу, выходной перенесут на понедельник, 11 мая. Постпраздничная рабочая неделя продлится с 12 по 15 мая.

В июне четырехдневная рабочая неделя продлится с понедельника, 8-го, по четверг, 11-е. В пятницу, 12 июня, будет выходной в честь Дня России.

Следующая короткая рабочая неделя ожидается в ноябре в связи с Днем народного единства. Праздник выпадает на среду и разделит пополам рабочую неделю с 2 по 6 ноября.

Самой короткой — трехдневной — будет неделя перед новогодними каникулами: она продлится с понедельника, 28 декабря, по среду, 30-е. 31 декабря придется на четверг и будет выходным днем.