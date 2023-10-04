После рейда на оптовом рынке под Челябинском новым гражданам вручили повестки в военкомат

Трех мигрантов депортируют из страны

На рынке «Кременкульский» в Сосновском районе сотрудники управления по опросам миграции регионального главка провели рейд. По его итогам 17 новых граждан страны обязаны явиться в военкоматы, а трех злостных нарушителей миграционного законодательства депортируют из страны. Подробнее о результатах сегодняшнего рейда, — в сообщении от пресс-службы областного ГУ МВД.

Кременкульский рынок проверили в рамках операции «Нелегал-2023». Проверка выявила семь нарушений миграционного законодательства, а троих нелегалов по решению суда выдворят из страны. Участники рейда не только проверяют мигрантов, но и их работодателей. За нарушение правил привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности им грозит ответственность по статье 18.15 КоАП РФ. Речь идет о штрафах до 800 тысяч рублей за каждого мигранта или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

«Вручено 17 повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет. Военным комиссаром в отношении двух граждан составлены протоколы по статье 21.5 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воинскому учету», — рассказали в полиции.

Нарушителям грозит административный штраф в размере до 30 тысяч рублей.