После рейда на рынке Сосновского района могут выдворить из страны одного нелегала

Еще 10 человек отправили на установление личности

Более 200 иностранцев проверили на рынке в Сосновском районе. Рейд провели сотрудники Управления по вопросам миграции при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии, сообщили в региональном ГУ МВД.

По итогу проверки обнаружилось, что один иностранец пребывает в России незаконно и может быть выдворен из страны. 10 граждан задержали для установления личности, а еще 15 мигрантов с гражданством РФ доставили в военкоматы. Там они должны будут встать на воинский учет. 11 человек получили повестки для явки в военные комиссариаты.

Проверяющие также побывали на строительных объектах и местах пребывания иностранцев, пресекли 9 миграционных правонарушений, а один из граждан ближнего зарубежья по решению суда Тракторозаводского района Челябинска будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. В его отношении принято решение об административном выдворении.

Кроме того, проверены строительные объекты и места компактного пребывания иностранных граждан. Пресечено девять правонарушений в сфере миграции, в отношении гражданина ближнего зарубежья судом Тракторозаводского района принято решение об административном выдворении с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан.

Рейдовые мероприятия будут продолжены. После них незаконно находящиеся иностранные граждане будут удалены из страны.