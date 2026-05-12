Порывы ветра сломали 19 деревьев в День Победы в Челябинске

Горожане пожаловались на разбросанные ветки больше 70 раз за два дня

Ветер, накрывший Челябинск 9 и 10 мая, потрепал городские деревья. Стихию не выдержали 19 зеленых насаждений. Большую часть из них — 13 штук — вывезли, остальные разберут сегодня. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило больше 70 обращений от горожан. Люди жаловались на упавшие ветки.

Особую опасность представляли те, что рухнули на линии электропередачи. Из-за этого у некоторых жителей города на время пропадал свет.

