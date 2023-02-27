Порядка 12 тысяч человек отметили Масленицу в челябинских парках

Народные гулянья прошли спокойно

В воскресенье, 26 февраля, жители Челябинска проводили зиму на народных гуляньях, которые были организованы в городских парках. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, всего в прошедших накануне мероприятиях приняли участие порядка 12 тысяч человек.

По его словам, две тысячи челябинцев праздновали Масленицу в парке имени Пушкина, еще три тысячи — в Саду Победы. Больше всего гостей было в парке имени Гагарина, куда пришло порядка семи тысяч человек.

«Огромное спасибо коллегам из управления внутренних дел по городу Челябинску за охрану общественного порядка. Никаких инцидентов допущено не было»,— отметил вице-мэр.

Накануне фотокорреспондент ИА «Первое областное» запечатлел народные гулянья в парке имени Гагарина. На сцене артисты в русских костюмах развлекали зрителей песнями и плясками, а рядом взрослые и дети участвовали в народных забавах: перетягивание каната, бои с мешками, подъем гири и масленичный столб с подарками. Как всегда, кульминацией праздника стало сжигание чучела, а главным угощением — блины.

Кстати, ранее корреспондент нашего информагентства выяснил, насколько подорожал «индекс блинов», то есть в какую сумму обойдутся продукты для их приготовления на четыре порции. Тем не менее врачи уверяют, что тонкие блинчики не совсем безобидны для здоровья и фигуры. Диетолог из областного Минздрава посоветовала их есть без начинки.