Понижение температуры до −13 градусов и метели прогнозируют в Челябинской области

Местами ожидаются снегопады

Сегодня, 29 декабря, в Челябинской области вновь ожидаются снег и метели, а также сильный ветер. Температура воздуха будет варьироваться от −5 до −13 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы обещают около −8°C, днем — от −9 до −11°C. Ветер северного направления с переходом на западный 9—14 метров в секунду. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Также предупреждают о метелях и снежных заносах. На дорогах гололедица от наката.

В Челябинской области столбики термометров утром покажут около −7°C, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют от −5 до −10°C, в горах похолодает до −13°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Локально возможны метели. На дорогах снежные заносы и гололед. Ветер западный 7—12 метров в секунду с порывами до 15—18 метров в секунду.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов. Водителей просят отказаться от дальних поездок.