50% молодежи в Челябинской области планирует иметь двоих детей

Для большинства опрошенных основная ценность — это семья

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о запуске нацпроектов «Семья» и «Молодежь России», направленных на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку молодежи. Оказалось, что эти инициативы находят отклик у южноуральской молодежи: 82,8% опрошенных сообщили, что основная их ценность в жизни — это семья, и почти половина респондентов хотели бы иметь двоих детей. Подробнее о результатах опроса рассказали в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области.

В качестве ценностных приоритетов молодежь также назвала здоровье — 74,2%, интересную работу — 50,3%, материальный достаток — 49% и любовь — 48,2%.







Из тех, для кого семья на первом месте, 49,3% хотели бы иметь двоих детей. Каждый пятый южноуралец мечтает о семье с тремя детьми. Четырех и более детей планируют 7,1% респондентов. Почти 15% хотели бы одного ребенка и 5,4% пока не готовы иметь детей.

«Желание иметь троих детей характерно для жителей Челябинска и сельских районов, мужчин и женщин в возрасте от 31 до 35 лет, находящихся в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком. Они чаще имеют высшее образование, и в качестве желаемой сферы трудовой деятельности выбирают государственные структуры. Четырех и более детей чаще хотели бы иметь мужчины и женщины в возрасте от 31 до 35 лет, работающие молодые люди, сфера профессиональной деятельности которых — это искусство и культура, либо бизнес и предпринимательство»,— рассказали исследователи.

В числе тех, кто о детях не задумывается, — молодые девушки и парни в возрасте до 24 лет, преимущественно студенты, проживающие в малых городах.







Кроме того, опрос показал, что почти 87% южноуральцев испытывают чувство гордости за свою страну, еще столько же верят в возможность самореализации в России.

Участие в опросе, который проводили с 1 по 30 июня 2023 года, приняли почти 2400 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Напомним, всего в послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

