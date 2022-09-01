С 1 сентября в российских школах каждую учебную неделю будут начинать с поднятия государственного флага и исполнения гимна. Социологи изучили отношение челябинцев к нововведению и выяснили, что половина горожан его поддерживает, еще треть относится нейтрально. Об этом по итогам опроса общественного мнения сообщили в Челябинском филиале РАНХиГС.
В социологическом исследовании приняли участие 700 челябинцев. Из них 50,5% отнеслись к новому школьному ритуалу положительно, 31,8% — нейтрально, 15% — отрицательно. Оставшиеся респонденты затруднились ответить.
Нововведение чаще всего поддерживают жители Челябинска в возрасте 45—59 лет и старше 60 лет. Учащаяся молодежь, малообеспеченные и неработающие горожане к нему либо равнодушны, либо относятся отрицательно.
Как отметили в РАНХиГС, ранее аналогичный опрос в масштабах страны проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты были такими: флаги и гимны в школах приветствовали 59% россиян, негативно отнеслись к ним 24%, о нейтральном отношении заявили 13% опрошенных.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что для школ Челябинской области закупят флагов на 57,5 млн рублей.
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