Для школ Челябинской области закупают флаги за 57,5 млн рублей

Доставить государственные символы в образовательные учреждения нужно до 1 сентября

Министерство образования и науки Челябинской области объявило аукционы на поставку государственной символики — флагов и гербов — в общеобразовательные школы. Общая сумма закупок составляет 57,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В Челябинской области к 1 сентября планируется оснастить государственными символами Российской Федерации 637 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. На их приобретение будет направлено 55,2 млн рублей из федерального бюджета, а также 2,3 млн рублей — из областного бюджета, сообщили в региональном Минобре.

«В соответствии с федеральными требованиями во всех общеобразовательных организациях Челябинской области к 1 сентября будут размещены флагштоки, в соответствии со стандартами оформлены места для размещения государственного флага. В настоящее время для оснащения школ государственной символикой инициированы торги», — уточнила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, в этом году в День знаний во всех российских школах пройдут торжественные линейки, на которых будут публично представлены государственный флаг и герб Российской Федерации. В общеобразовательных организациях раз в неделю будут поднимать флаг, исполнять гимн страны. Такие рекомендации учреждениям всей страны дал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В общей сложности на патриотическое воспитание из федерального бюджета в 2022 году направлено 970,9 миллиона рублей. В июне в России утвержден стандарт по проведению церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.