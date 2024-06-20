Полицейские проводят профилактические беседы на пляжах Челябинска

Отдыхающим на озере Смолино рассказали о мерах предосторожности на воде

Более 20 человек утонули на Южном Урале с наступлением лета. Чтобы предотвратить трагедии в будущем, полицейские проводят на пляжах профилактические беседы. Побывали они и на челябинском озере Смолино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинцам рассказали о мерах безопасности на пляжах. О том, что нельзя оставлять без присмотра несовершеннолетних и вещи. Также полицейские составляли протоколы на тех горожан, кто распивает спиртное на пляже.

В рейдах участвовали сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города и поисково-спасательной службы.

Мероприятия такого характера будут проводиться в течение всего лета.

Между тем 13 июня на озере Смолино утонул мужчина, а в конце мая из воды на этом же водоеме достали тело рыбака.

Челябинцам запретили купаться на 16 городских пляжах и еще почти в двух десятках мест на реках и карьерах.



Текст: Анжела Кабатчикова