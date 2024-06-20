Более 20 человек утонули на Южном Урале с наступлением лета. Чтобы предотвратить трагедии в будущем, полицейские проводят на пляжах профилактические беседы. Побывали они и на челябинском озере Смолино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Челябинцам рассказали о мерах безопасности на пляжах. О том, что нельзя оставлять без присмотра несовершеннолетних и вещи. Также полицейские составляли протоколы на тех горожан, кто распивает спиртное на пляже.
В рейдах участвовали сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города и поисково-спасательной службы.
Мероприятия такого характера будут проводиться в течение всего лета.
Между тем 13 июня на озере Смолино утонул мужчина, а в конце мая из воды на этом же водоеме достали тело рыбака.
Челябинцам запретили купаться на 16 городских пляжах и еще почти в двух десятках мест на реках и карьерах.
Текст: Анжела Кабатчикова