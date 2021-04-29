Полина Гагарина объяснила, что произошло с ней на концерте в Челябинске

У певицы обострилась старая травма из-за холода на арене «Трактор»

Российская певица Полина Гагарина прокомментировала инцидент, произошедшей с ней на концерте в Челябинске. Во время исполнения одной из своих песен на шоу, которое состоялось в минувшую субботу, 24 апреля, она резко схватилось за плечо, чем напугала поклонников. Позднее певица сама рассказала подробности эпизода на своей странице в «Инстаграме».



По словам Полины Гагариной, на концерте в Челябинске у нее обострилась старая травма. Больше десяти лет назад у певицы начал выпадать плечевой сустав. Повреждению, как утверждает Полина Гагарина, способствовал холод на арене «Трактор», из-за которого у артистки случился спазм мышц.

«На ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи, и в конце концов я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль. Для того чтобы его вправить, нужно потянуть руку вперед и повести наверх. Я умею это делать сама, к сожалению. Травма случалась и на спектаклях, и на тренировках — пришлось научиться. В этом нет ничего страшного, и операция не всегда эффективна, поэтому я давно приняла решение ее не делать. Выглядит это действительно страшно, особенно вблизи»,— отметила Полина Гагарина.

Отметим, поклонники Полины Гагариной поддержали певицу сразу после случившегося. По словам артистки, зал встал и аплодировал ей. Добавим, уже через день у певицы прошел концерт в соседнем Екатеринбурге.