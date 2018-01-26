/ Поликлинику областной больницы запустят в 2018 году

За 4 года в обоих учреждениях сделали ремонт и установили современное оборудование.

За 3 года в Челябинске модернизировали детскую областную больницу, а работы с медицинским учреждением для взрослого населения области продолжаются. По инициативе губернатора Бориса Дубровского, на развитие областной клинической больницы выделено 628 миллиардов рублей. На эти деньги уже реконструировали операционный блок в 3 корпусе. Там 10 операционных залов, новое оборудование, есть возможность во время операции консультироваться со специалистами по видеосвязи. Другие корпуса больницы также отремонтировали, еще облагородили территорию, модернизировали лифтовый парк и улучшили пожарную безопасность.

Вложения в современные медицинские технологии и оборудование — абсолютно нормальная и необходимая практика. Многие учреждения регионального здравоохранения сегодня являются признанными высокотехнологичными центрами: например, кардиологический, онкологический или перинатальный центры. Но областная клиническая больница — это, в первую очередь, многопрофильное учреждение и должна быть оснащена по самым разным медицинским направлениям. Особенно это касается операционных, где идет борьба за жизнь и здоровье людей. Здесь получают высокотехнологичную медицинскую помощь жители всей области. В трехуровневой системе медицинской помощи региона эта больница — высшая инстанция, и она должна соответствовать такому статусу. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Большое внимание уделили поликлинике, примыкающей к Челябинской областной клинической больнице. На ее реконструкцию с 2014 года выделено 160 миллионов рублей, в текущем году поликлиника начнет работу. В год поликлиника принимает около 170 тысяч человек, при этом 32% из сельской местности.