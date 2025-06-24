Полигон ТБО под Челябинском с новым сепаратором будет отбирать более 21% отходов

До конца лета на предприятии установят дополнительное оборудование для сортировки мусора

В Челябинской области реализуются масштабные планы по увеличению объемов переработки твердых коммунальных отходов. Свою лепту в работу по нацпроекту «Экологическое благополучие» вносит самый крупный полигон отходов, который работает рядом с Полетаево.

Сейчас там модернизируют сортировочный комплекса № 2, сообщает пресс-служба полигона. Появится новый производственный участок, установят дополнительное оборудование. Оно включает две новые линии барабанной сепарации и современную систему воздушной сепарации для обработки легких фракций — пакетов, пленки, ПЭТ‑тары. Также установят дополнительную дробилку для переработки мелких фракций.

Основное новшество — внедрение воздушной сепарации. Эта технология позволит эффективно извлекать из отходов не только традиционные материалы (пластик, стекло, бумагу, металл), но и сложные для ручной сортировки фракции, такие как упаковочные материалы и одноразовая посуда.

Процесс сортировки с использованием воздушного сепаратора включает несколько этапов: первичную сепарацию органики, ручную сортировку основных фракций, досортировку остатков и, наконец, воздушную сепарацию легких и тяжелых компонентов. Полученные легкие фракции измельчаются и используются как ценное вторсырье, в том числе для производства РДФ‑топлива.

После модернизации полигон ТБО сможет значительно увеличить производительность и качество сортировки. Таким образом, сократится количество отходов, отправляемых на захоронение, и увеличится доля перерабатываемых материалов. Это напрямую способствует развитию экономики замкнутого цикла в Челябинской области.

Монтаж нового оборудования займет около месяца и планируется к завершению до конца лета. Сортировочный процесс на время работ не остановят.

Ранее на полигоне обновили конвейеры и установили две линии барабанной сепарации. Сейчас на предприятии доля выбранных фракций достигла 21%, отмечает пресс-служба.

Перерабатываются даже крупногабаритные отходы (КГО): древесина используется как технический грунт, а мебель и другие КГО разбираются на составляющие для дальнейшей переработки.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил целью к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов. Сейчас в Челябинской области утилизируется 14% от всех ТКО, этот показатель находится на общероссийском уровне.