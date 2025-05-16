В Челябинской области утилизируется 14% твердых коммунальных отходов

Этот показатель держится на общероссийском уровне

В Челябинской области производственные мощности по утилизации твердых коммунальных отходов составляют 160 тысяч тонн. В регионе утилизируется 14% от всех ТКО. То есть такая часть отходов становится вторичным ресурсом и может быть использована повторно, например для производства товаров или получения энергии. Об этом говорил сенатор Олег Цепкин на Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов в Челябинске.

«В результате проведенной работы за весь период реализации федерального проекта по системе обращения с ТКО в Челябинской области показатель по доле направляемых на обработку ТКО составил 69,5%. Это выше, чем в среднем по Российской Федерации, учитывая, что в 2019 году в Челябинской области показатель был всего 11%. Показатель по доле ТКО, направляемых на утилизацию, — это 14%. В начале проекта это был 1,5%», — отметил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.

Эксперт напомнил о некоторых ключевых объектах, которые были построены в ближайшие годы. По обработке твердых коммунальных отходов построен мусоросортировочный комплекс в Магнитогорске на 200 тысяч тонн, в Полетаево на 300 тысяч, в Южноуральске на 50 тысяч и в Челябинске на 50 тысяч тонн.

Объекты по утилизации отходов, мощность которых составляет 160 тысяч тонн, — это мощности по утилизации полимерных упаковочных изделий, по производству нетканого материала из наполнителей, утеплителей, пластиковой тары и гофрокартона из макулатуры.

«Это достаточно новое современное производство. Сырьем для этого производства являются не только отходы, которые образуются в Челябинской области, но и близлежащие регионы, в том числе, например, Казахстан», — сообщил сенатор.

На форуме не раз проводилась мысль, что Челябинская область — промышленный регион. Здесь экологические программы строятся на социальной экологической ответственности крупного бизнеса. Крупнейшим предприятием является Магнитогорский металлургический комбинат, где при производстве готового металлопродукта почти 89% отходов перерабатывается. То есть продукт снова возвращается в металлургическое производство, и этот показатель постоянно растет. Комбинат постоянно проводит модернизации, чтобы снизить экологическую нагрузку на территорию, где он находится.

«И когда мы говорим об экологической ответственности бизнеса, надо сказать, что в Челябинской области это не только ММК. Это цинковый завод, трубопрокатный завод и другие хорошие примеры в части экополитики Челябинской области», — заключил Олег Цепкин.

Ранее мы рассказывали о том, как работает полигон ТБО в Полетаево и о планах его модернизации.