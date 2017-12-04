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Авиасообщение с Москвой нарушено из-за погодных условий

Два рейса, связывающие Челябинск со столицей, отменены.
сегодня в 09:16
  |  Общество

Сегодня, 4 декабря, руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняло решение об отмене ряда рейсов с вылетом из столицы. В том числе, в этот список попали и полеты в Челябинск. Такое решение принято в связи с погодными условиями в районе аэропорта «Шереметьево».

В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 декабря. Отменен рейс SU1426/1427 Москва — Челябинск — Москва, пассажиры будут отправлены рейсами SU1532/1533. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Аэрофлот».

Отметим, что всего в этот день принято решение об отмене порядка 30 внутренних и международных рейсов, направляющихся из «Шереметьево» в этот день. Также часть вылетов перенесена на более поздний срок до стабилизации погодных условий.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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