Отменят ли занятия в школах Челябинска и Челябинской области 9 февраля

Грядущая ночь обещает быть очень холодной

На Южный Урал вернулись морозы. Особенно сильными они кажутся на фоне сказочного тепла, которое стояло на прошлой неделе. Какова вероятность отмены занятий в школах Челябинской области во вторник, 9 февраля?

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник температура в Челябинской области может упасть до −28 градусов. А это значит, что в первую смену занятия могут отменить для учащихся с первого по девятый класс. При прояснении столбик термометра опустится еще больше — до −33 градусов. Если это случится, в школу не пойдут все.

Днем по области −22...–23 градуса. При такой температуре школы работают в обычном режиме. Но холод может задержаться в низинах. Тогда возможна отмена занятий для второй смены у малышей.

В Челябинске ночью до −28 градусов. Из-за мороза могут остаться дома ученики с первого по девятый класс.

Окончательное решение по отмене занятий власти примут 9 февраля, после пяти утра. Мы продублируем сообщение мэрии на своем сайте. Обычно к этому часу на улице немного теплеет. Так что уроки на вторник лучше все-таки выучить.

Практически такой же холодной будет и ночь на среду, 10 февраля.