Поход в кофейню челябинцам обходится в среднем в 610 рублей

Это больше, чем в других городах-миллионниках

Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников, жители которых тратят больше всего денег на кофе. В сентябре и октябре челябинцы оставляли в кофейнях в среднем 610 рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где кофеманы тратят на любимый напиток около 603 рублей, на третьем — Новосибирск со средним чеком 597 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В топ-5 «кофейных городов» также вошли Москва и Красноярск — там поход в кофейню в среднем обходится в 564 и 506 рублей соответственно.

Соседний Екатеринбург расположился на 10 месте рейтинга. Там любители бодрящего напитка в среднем оставляют в кофейнях 467 рублей.

Напомним, в октябре одна из челябинских кофеен порадовала своих посетителей, выпустив коллекционные стаканчики с репродукциями из фонда Музея изобразительных искусств. Их появление было приурочено к открытию экспозиции «Преображенная природа» в зале архитектора Александрова.