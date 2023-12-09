Подвоз воды организовали на северо-западе Челябинска из-за ЧП на водоводе

Александр Астахов рассказал о ходе устранения коммунальной аварии

Из-за порыва на водоводе, расположенного в границах улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска, без горячей и холодной воды остались жители четырех многоквартирных домов. По словам замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, потребителей переключают на резервный водовод. Пока же для них организован подвоз воды, а водоматы переведены на бесплатный режим.

«В настоящий момент излив воды прекращен. Ведется переключение потребителей на резервный водовод. На период переключений возможны кратковременные перебои с водоснабжением в домах, расположенных в квартале улиц 250-летия Челябинска, 40 лет Победы, Братьев Кашириных»,— уточнил он.

Дорожники начали расчищать дороги от последствий коммунальной аварии. Работы ведутся и во дворах.

Напомним, из-за ЧП на участках трех улиц перекрыли движение.