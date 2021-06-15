Подрядчик отремонтирует разрушающуюся стелу на въезде в Челябинск

Композицию делали по контракту с исправительной колонией

Наталья Котова накануне провела объезд районов и осмотрела благоустройство, в том числе стелу на въезде в город со стороны аэропорта. Выяснилось, что объект, установленный в 2020 году, уже начал разрушаться и нуждается в ремонте. Наталья Котова поручила подчиненным устранить недочеты. Сейчас подрядчик составляет перечень необходимых работ, чтобы устранить разрушения.

Композиция на въезде в город со стороны аэропорта представляет собой огромную надпись «Челябинск», за которой расположены изображения пяти дорог — Бродокалмакского, Новоградского, Троицкого, Уфимского, Свердловского трактов. Проект стелы разработало ООО «Автодор». Госзаказ выполняла исправительная колония № 2.

Стела была одним из элементов благоустройства. Также заключенные должны были монтировать въездную группу из железобетонных и металлических конструкций, устанавливать новые остановки, лавки, обустраивать тротуары и сквер. Были проведены электромонтажные работы с установкой медиаэкрана.

На аппаратном совещании 15 июня мэр поинтересовалась у комитета дорожного хозяйства — приступил ли подрядчик к устранению замечаний. Максим Куляшов ответил, что объект находится на гарантийном сроке.

«Взяли в работу. Связались с коллегами из ГУФСИН. Сегодня туда уже поехали сотрудники. Они составят смету и перечень работ, в том числе по тем замечаниям, которые прозвучали дополнительно», — уточнил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству.

Глава Челябинска поручила своему заместителю по дорожному хозяйству доложить о подрядчиках, которые выполняли работы в 2020—2021 годах, а также о том, как они выполняют ремонты по гарантийным обязательствам.