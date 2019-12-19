Подростку, которого ударили битой в школе Челябинска, грозит инвалидность

Школьник постоянно переносит приступы и почти не видит на один глаз.

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В Челябинске 15-летний школьник готовится к оформлению инвалидности. Подросток не может посещать занятия и плохо видит. Всему виной конфликт со сверстниками. Так заявляют родители.

Ученик школы № 116 получил травму еще 15 апреля. В образовательном учреждении его ударили в глаз битой. Он получил сотрясение мозга и контузию глаза. По словам мамы, из-за надрыва зрачок не удается восстановить, глаз практически не видит. Подросток долгое время провел в больнице, но этой осенью вновь оказался на больничной койке.

«Месяц в реанимации, два месяца пролежали в больнице. Врачи не утверждают, что это связано. Поставили диагноз энцефалит головного мозга неустановленной формы. Хотя в сносках все прописано, черепно-мозговая травма. В этот же день, когда нанесли травму, мы поехали в травмпункт, компьютерную томографию головного мозга сделали и в полицию написали заявление», — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика.

Как уверяют в семье, ни обидчики, ни их родители извинений не принесли, никто не привлечен к ответственности за вред, нанесенный здоровью мальчика. Сейчас, когда его выписали из больницы, он находится дома вместе с мамой. Женщина рассказала, что с сыном ежедневно случаются приступы эпилепсии.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили, что по данному факту проводится проверка. От родителей школьника инспектор ПДН ожидает справки о перенесенных травмах и лечении.