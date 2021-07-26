На озере Тургояк волонтеры провели экологический субботник

От мусора очистили берег, дно и поверхность водоема

На озере Тургояк состоялось ключевое мероприятие Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» национального проекта «Экология». Эковолонтеры очистили береговую линию протяженностью почти 4 км, прибрежное дно и поверхность озера, сообщили в региональном Минэкологии.

Акция собрала около 600 волонтеров-добровольцев из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Среди них — школьники, представители общественных организаций и предприятий области. Специальным гостем программы выступила актриса, блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.

Уборка проходила с применением технологии раздельного сбора мусора. Огромную работу проделали дайверы, которые подняли со дна озера 28 покрышек от грузовых и около 100 — от легковых автомобилей, относящихся к отходам III—IV класса опасности. В результате с берега озера было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, 3 780 кг металла и более двух тысяч килограммов пластика.

На мероприятии отметили активных волонтеров, участвующих в экологических акциях Челябинской области.

«Регион третий год подряд принимает активное участие во Всероссийской акции „Вода России“. За это время мероприятие объединило почти 30 тысяч южноуральцев, было собрано 1,5 тысячи тонн мусора, приведено в порядок 1,5 тысячи километров береговой линии водных объектов», — сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

В рамках субботника состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством экологии Челябинской области и региональным представительством Национального совета по корпоративному волонтерству.