Подготовка к Детскому экологическому форуму — 2026 началась в Челябинске

Организаторы опираются на опыт проведения III форума

IV Детский экологической форум (ДЭФ) пройдет в Челябинске осенью 2026 года, а подготовка к нему уже началась. Организаторы обещают, что мероприятие будет масштабным: они все чаще возвращаются к опыту прошлого года, который стал важным этапом в развитии форума, сообщили в фонде поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

III форум, который прошел в Челябинске в октябре 2025 года, объединил более пяти тысяч человек из всех российских регионов. В их числе — школьники и их наставники, ученые, эксперты, представители органов власти и общественных организаций. На форуме школьники представили более 250 экологических проектов и докладов, охватив такие темы, как сохранение природных территорий и образовательные решения. Авторы лучших получили деньги на реализацию своих проектов.

Не менее яркой была культурная программа, которая включала мастер-классы, выставки и многое другое. А медиаохват превысил 30 миллионов человек.

Организаторы обещают, что в этом году форум пройдет не менее ярко.

Напомним, ДЭФ — это федеральная площадка, основные задачи которой — формирование кадрового потенциала в экологической отрасли и вовлечение детей в повестку. На форуме юные экологи имеют возможность пообщаться с экспертами и открыть для себя что-то новое, а также получить поддержку своих проектов.

Напомним, в 2025 году команда Челябинской области одержала победу в номинации «Лучший проект по развитию экотуризма».