Подъезд в Миассе обледенел из‑за открытой нараспашку двери

Мэрия отреагировала на размещенные в соцсетях материалы

Администрация Миасса назвала причину обледенения первого этажа подъезда дома по улице Победы. По словам представителей администрации, снег и иней появились из-за того, что кто-то из жителей дома не закрыл входную дверь в сильные морозы. На данный момент управляющая компания убрала снег.

«Аварийное обслуживание дома у УК „Жилищник“. И силами данной управляющей организации убран снег и иней в подъезде, а также установлен новый доводчик на дверь. Уважаемые собственники! Убедительно просим вас бережнее относиться к общедомовому имуществу. В зимнее время закрывать все подъездные двери. Открытые двери опасны перемерзанием коммуникаций»,— ответили в мэрии.

Также сегодня пройдет собрание, на котором решится вопрос о ремонте и обслуживании неработающего лифта.

Напомним, жители дома опубликовали фото и видео обледенелого подъезда в социальных сетях. Прокуратура и СК организовали проверку.