В подъезде многоэтажки в Миассе образовалась наледь

Прокуратура и СК начали проверку

В Миассе Челябинской области в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Победы образовалась наледь из-за испарений, идущих из цокольного этажа. Городская прокуратура начала проверку о нарушениях прав местных жителей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства со стороны управляющей организации. По итогам проверки будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— уточнили в ведомстве.

Устранение нарушений контролирует прокуратура Миасса.

Процессуальную проверку проводит и следственное управление СК России по Челябинской области.

