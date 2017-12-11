/ «Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале

Организаторы акции призывают горожан голосовать активнее.

Жителей Челябинска и всех людей, неравнодушных к жизни в южноуральской столице, зовут присоединиться к акции от организаторов Тотального диктанта — #ЧелябинскстолицаТД. По ее условиям необходимо разместить в социальных сетях запись со ссылкой на голосование за столицу акции и соответствующий хэштег. Таким образом, надеются организаторы, Челябинск сможет попасть в шорт-лист отбора.



Этот год — уникальный для Тотального диктанта: теперь у каждого появилась возможность повлиять на судьбу проекта и выбрать город, который станет центром внимания до следующих выборов столицы проекта осенью 2018 года. Уже определилось 16 претендентов, каждый из которых достоин звания главного города проекта, и только посетители нашего официального сайта смогут определить исход этих соревнований, отдав голос за родной или любимый город. Голосование будет длиться полтора месяца, и мы ожидаем интересную, напряженную и честную борьбу лучших городов России и мира! — рассказала сайту «Первый областной» руководитель проекта Ольга Ребковец.

Напомним, сейчас на официальном сайте проекта проходит всенародное голосование, на котором пользователи самостоятельно выбирают будущую столицу диктанта. Ее объявят 27 января 2018 года на конференции в Новосибирске, сейчас за этот титул борются 16 городов, среди них и Челябинск. Поддержать город можно здесь. Голосование продлится до 26 декабря, оставлять свой голос можно каждые 24 часа.



В очередной раз южноуральцы смогут проверить свои знания в русском языке 14 апреля 2018 года. В Челябинске будет организовано порядка 30 площадок во всех районах города. Автором текста для очередной акции стала российская писательница Гузель Яхина. Автор уже подготовил три отрывка — «Утро», «День» и «Вечер».