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сегодня в 17:29
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Такое решение принято главой государства по просьбе жителей города.
/ Поддержать фабрику по производству печенья пообещал Борис Дубровский

Поддержать фабрику по производству печенья пообещал Борис Дубровский

Производителю необходимо попасть на полки крупных торговых сетей.
сегодня в 09:48
  |  Общество

Фабрику по производству печенья «Кременкульское» посетил губернатор Челябинской области. Глава региона осмотрел предприятие, ознакомился с ассортиментом продукции, пообщался с работниками фабрики, уточнил, какая у них средняя заработная плата, все ли необходимые помещения для комфортной работы у них есть. Кроме того, у сотрудников, которые проживают в Челябинске, Борис Дубровский узнал, как они добираются до места работы — в подобных случаях на производство их привозит корпоративный автобус.

Кондитерская фабрика очень интересный проект. Видно, что там есть лидер, что человек живет этим, что есть потенциал развития. Сейчас мы обсудили, что есть новый корпус, он уже готов и мы должны понимать, как мы можем им помочь, чтобы в новом корпусе началось производство. — отметил глава региона.

Отметим, фабрика существует уже 20 лет и выпускает 25 различных наименований печенья. Для того чтобы выйти на федеральный рынок, производителю необходимо попасть на полки крупных торговых сетей. На данный момент продукцию распространяют только по Уралу. Борис Дубровский пообещал помочь компании с тем, чтобы наладить связь с сетью популярных магазинов.

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