Под Снежинском закончат реконструкцию шоссе на год раньше

Дорогу ремонтируют с 2018 года

Под Снежинском продолжается ремонт Каслинского шоссе. Дорога, на состояние которой жаловались местные жители, обновится к 2022 году. Ремонт участка идет с 2018 года и должен был продлиться до 2023. Средства на завершение работ выделили из бюджета области по решению Алексея Текслера. Аукцион на проведение работ выиграли две компании, поделившие участки дорог по контрольно-пропускному пункту. По данным мэрии ЗАТО, работы в текущем дорожном сезоне должны завершиться к 10 ноября.

Снежинцы ждали этого ремонта несколько лет. Напомним, губернатор Алексей Текслер после визита в город, пообещал, что поможет с дорогой, по которой каждый день ходят автобусы в близлежащие поселки, а заодно возят спецгрузы ВНИИТФ РФЯЦ имени Забабахина.

«Впервые в Снежинске аукционы выиграли две разные компании: ООО ГК „Абсолютные системы“ (г. Челябинск) и ООО „Снежинская строительная компания“. В этом году будет отремонтировано более 4 км. Челябинские подрядчики будут делать дорожное покрытие от КПП-1 до железнодорожного переезда, протяженностью чуть более 2 км. Снежинские рабочие — участок дальше в сторону города — 1,7 км», — пояснили в мэрии города.

Снежинская компания по своему участку уже выполнила устройство покрытия и отсыпку обочин.

«Работы идут полным ходом! Стараемся сделать ремонт в максимально короткие сроки, чтобы успеть до холодов», — отметил заместитель главы Марат Ташбулатов.

Все работы должны завершиться к 10 ноября. В планах на следующий год завершить ремонт Каслинского шоссе.

В этом году, по данным мэрии, объем областного финансирования на ремонт снежинских дорог превысил показатели более, чем в два раза, по сравнению с предыдущим годом. Ежегодно городу выделялось около 30 млн. рублей. В 2021 году выделенная сумма из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог в Снежинске составила порядка 70 млн. рублей.