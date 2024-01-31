Под Симом вышло на финишную прямую строительство эстакады длиной 560 метров

Сооружение воздвигают в рамках реконструкции федеральной трассы М‑5 «Урал»

В 2024 году будет открыто движение по новой автомобильной эстакаде, которую возводят в Челябинской области в рамках реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал» на участке Сим — Шарлаш. В настоящее время дорожники уложили последнюю балку мостового сооружения и готовятся приступить к устройству проезжей части, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росавтодора, в настоящее время смонтирована последняя 33-метровая железобетонная балка мостового сооружения. Всего таких балок на эстакаде 238 штук, их общий вес — более 12 тысяч тонн.

Четырехполосную эстакаду длиной 560 метров перекинули через долину ручья Чернолес на подъезде к Симу, чтобы спрямить профиль новой дороги. Максимальная высота эстакады над землей — 30 метров.

«Продолжаются работы по объединению пролетных строений с целью устройства проезжей части и перепуска движения транзитного транспорта с действующей автомобильной дороги на построенную эстакаду в 2024 году», — уточнили в Упрдор «Южный Урал».

Подробно о реконструкции трассы М-5 под Симом Первое областное информагентство рассказывало в ноябре 2023 года. Работы подразумевают, в частности, сооружение совершенно нового участка трассы в объезд города, что сделает путь более безопасным и удобным.