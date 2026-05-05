Под окнами ветеранов в Челябинской области зазвучали песни военных лет

Участникам событий 1941—1945 годов уже более 100 лет

В Сосновском округе накануне Дня Победы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Леонида Невзорова и Григория Скрипова. Пятого мая к ним домой приехали гости — с флагами, цветами и песнями, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Ветеранов навестили министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, заместитель председателя Законодательного собрания Евгений Илле и глава округа Евгений Ваганов. Артисты Дома культуры исполнили «Катюшу», «День Победы» и другие песни военных лет прямо под окнами героев, а школьники прочитали стихи в знак благодарности и уважения.

«Уже через несколько дней наша страна и Южный Урал будет отмечать священный для всего нашего народа праздник День Победы. Слава богу, что наш народ выстоял, честь и хвала нашим дедам и прадедам за ту Победу. Сегодня на Южном Урале по инициативе губернатора поддержка ветеранов реализуется по нескольким направлениям. Это единовременная выплата ко Дню Победы, помощь в ремонте жилья, газификации. Но ключевое — это не выплаты, ключевое — это внимание и забота. Мы поименно знаем каждого», — сказала Наталья Лугачева.

В селе Долгодеревенском гости встретились с Леонидом Ивановичем Невзоровым, рассказали в пресс-службе администрации Сосновского округа. В этом году ветерану исполнилось 102 года.





Он уроженец деревни Касарги Челябинской области. Первый бой Леонид Иванович принял во взводе автоматчиков 417‑го стрелкового полка 72‑й дивизии 30‑й армии. В боях за хутор Садовый в Запорожье получил тяжелое ранение. В 1943 году, 31 декабря, после госпиталя его демобилизовали. Леонид Невзоров награжден медалью «За отвагу», медалью Жукова, медалью «За боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной войны I степени.

В поселке Солнечном поздравления принимал Григорий Степанович Скрипов. В начале мая ветерану исполнилось 100 лет.





Он родом из Баландино. В Красной Армии Скрипов служил механиком-водителем. Призвали его в 1943 году. Боевое крещение он прошел в Литве, в районе Вильнюса. Затем освобождал деревни и города Восточной Пруссии, участвовал в тяжелых кровопролитных боях за Кенигсберг, а победу встретил в Польше. После разгрома Германии Григорий Скрипов участвовал в войне с Японией и до 1950 года в составе войсковой части оставался в Корее. В ноябре 1950 года в звании гвардии старшего сержанта он вернулся домой и стал работать на гранитном карьере треста ЧМС. Григорий Степанович награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи» и другими наградами.

«Уже не первый год мы с клубом приезжаем и перед 9 Мая поем военные песни вместе с нашими ветеранами. Мы ими гордимся, на их примерах воспитываем нашу молодежь. Рядом с ними понимаешь, что победа будет за нами», — уверен Евгений Ваганов.

Ветерана войны поздравили и в Златоусте. В 102-й день рождения почетный гражданин города Раиса Матюшина принимала в гостях главу Златоустовского городского округа Олег Решетников.