102-летнему ветерану из Златоуста вручили поздравление президента

Именинница ведет активный образ жизни и сохраняет бодрость духа

В Златоусте свой 102-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Раиса Семеновна Матюшина. С юбилеем ее поздравил глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.





Имениннице вручили поздравительный адрес от президента Владимира Путина, а также пригласили на празднование 9 Мая. Для ветерана уже предусмотрели транспорт и сопровождающего. Если позволит здоровье, Раиса Семеновна приедет на праздник.

Свой 21-й день рождения она встречала в Берлине, за четыре дня до Победы. Война забрала у нее семью и дом, но не сломала. Она вытаскивала раненых из-под обстрелов, прошла Прибалтику, Брест и Варшаву. А 1 мая 1945 года своими глазами видела установку Знамени Победы и расписалась на стене Рейхстага.





«Ваши воспоминания — это живая история нашей страны, а ваша жизненная сила и стойкость служат для нас вдохновением и примером», — обратился к ветерану мэр Златоуста Олег Решетников.

В свои 102 Раиса Семеновна ведет активный образ жизни — занимается скандинавской ходьбой с подругами — и сохраняет бодрость духа.



