Под Челябинском затопило поселок

Это произошло из-за засора трубы

В Сосновском районе Челябинской области дамба на старом Уфимском тракте не справилась с весенней водой. В минувшие выходные жители домов по улице Набережной на станции Смолино сообщили о подтоплении участков. О текущей обстановке ИА «Первое областное» рассказал глава Саргазинского поселения Вячеслав Новгородцев.



Дамба находится на обслуживании Центрального района города Челябинска. Причиной подтопления стала засорившаяся труба. По словам главы Саргазов, вода дошла до жилых домов.



«Подъем уровня в водоеме начался из-за дождей. Мы пробили засор, вода пошла, надеемся, что в ближайшее время она спадет», — сказал Вячеслав Новгородцев.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области пояснили, что ситуация находится на контроле.



Ранее сообщалось, что губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов активизировать работу в местах подтоплений.