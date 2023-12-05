Под Челябинском семья инвалидов дождалась соцработника после обращения к Текслеру

До этого соцзащита год отказывалась к ним ехать

Семья инвалидов из Челябинска год добивалась, чтобы к ним пришел соцработник, но безрезультатно. Чтобы решить проблему, челябинцы обратились на прямую линию к губернатору области Алексею Текслеру. Лишь после этого к ним приехала представитель соцслужбы.

Год назад семья Ковалевых переехала в жилой комплекс «Парковый Премиум». Формально он расположен на землях Сосновского района, но от райцентра — села Долгодеревенского — находится в отдалении. Видимо, это и стало причиной того, что соцслужбы игнорировали семью. Отказывая инвалидам, чиновники ссылались на транспортную недоступность и на отсутствие свободных сотрудников.

Однако после звонка губернатору и по личному поручению Алексея Текслера в «Парковый Премиум» выехала первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова. Пока глава региона отвечал на другие вопросы южноуральцев, она узнала, в чем потребность семьи, и пообещала всестороннюю помощь.

«Жилой комплекс относится к управлению социальной защиты Сосновского района. Я бы обратил внимание на квалификацию людей, которые там работают, правильно ли они занимают свое место», — был недоволен сложившейся ситуацией Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона призвал чиновников активнее использовать возможности Челябинской агломерации. Множество новых поселков, построенных под Челябинском, находятся на землях Сосновского района, но до северо-запада областного центра из них добраться гораздо проще, чем до райцентра — села Долгодеревенского. Жители таких поселков должны иметь возможность пользоваться инфраструктурой города.

Кстати, сейчас в Челябинской области проживает более двухсот тысяч человек с ограниченными возможностями. Сейчас решается вопрос о создании реабилитационного центра для людей с ОВЗ.

