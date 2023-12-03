В Челябинской области проживает более двухсот тысяч человек с ограниченными возможностями

Алексей Текслер отметил их вклад в развитие региона в Международный день инвалидов

Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечают День инвалидов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в Челябинской области проживают более двухсот тысяч людей с ограниченными возможностями. Это значимая часть общества. И каждый из этих людей вносит свой вклад в региональную экономику, соцсферу, а также прославляет регион и страну своими достижениями в спорте и творчестве.

«Многие наши земляки, несмотря на ограничения по здоровью, показывают примеры невероятной стойкости и упорства, стремятся учиться новому, становятся отличными специалистами. И задача государства и общества — поддерживать этих мужественных людей, создавать все условия для самореализации. Поэтому мы так много внимания уделяем вопросам комплексной реабилитации, модернизации городской среды, формированию безбарьерного пространства во всех социальных объектах, которые строим и реконструируем в регионе»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил всех, кто помогает людям с ограниченными возможностями здоровья добиваться целей и жить интересной жизнью, и подчеркнул, что доброта и милосердие всегда были и останутся российскими главными ценностями.

Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря начиная с 1992 года в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.ё