Под Челябинском открыли третий центр для осужденных к принудительным работам

200 человек будут проживать на территории мебельной фабрики

В Челябинской области открыли третий исправительный участок для 200 осужденных к принудительным работам. Центр разместили на территории мебельной фабрики «Регина-М» в Еткульском районе, сообщает ГУФСИН России по Челябинской области. Здесь заключенные из исправительных колоний будут не просто работать, но жить и адаптироваться к будущему освобождению.

Жилые секции и рабочие кабинеты расположились на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В здании также обеденный зал, санитарные узлы, комнаты для стирки и глажки вещей, помещения для воспитательной работы и комната для религиозных обрядов. На территории центра смонтирована система видеонаблюдения.

В ГУФСИН отметили, что осужденные не имеют права отказаться от предложенной работы. Пребывание в таком центре — альтернатива исправительной колонии.

«Создание таких участков на базе предприятий — это не только мотивация для самих осужденных к добросовестному труду, а также некая гарантия их дальнейшего трудоустройства после отбывания наказания, что, безусловно, снижает риски рецидивной преступности, но и возможность для бизнеса приобрести кадры, которые заинтересованы качественно выполнять предложенную им работу», — отметила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

В Челябинской области действуют еще два исправительных центра. Репортаж из одного из них — в материале ИА «Первое областное».