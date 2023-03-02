Выходят в город на работу: как челябинских заключенных адаптируют к жизни после освобождения

Показываем быт исправительного центра и общаемся с местными

О местах, где живут заключенные, есть много стереотипов. Для большинства — это другая реальность, представление о которой легче всего составить по произведениям популярной культуры. Часто там показывают, что все осужденные отбывают наказание в темных грязных комнатках, напоминающих келью.

На самом деле наша система исполнения наказаний шагнула далеко вперед. Челябинская область, к примеру, одна из первых начала внедрять альтернативную систему наказаний — исправительные центры, из которых заключенные могут относительно свободно выходить в город. Таких учреждений пока два. Первое открыли в 2017-м в поселке Октябрьском, во второе, построенное в Тракторозаводском районе, осужденные заселились в прошлом году.

В таких исправительных центрах живут те, кого приговорили к исправительным работам, либо заключенные, которым за примерное поведение по решению суда смягчили наказание после части срока, проведенной в колонии. Корреспонденту информагентства «Первое областное» удалось посетить Исправительный центр № 2 ГУФСИН Челябинской области, посмотреть на местный быт и пообщаться с заключенными.

Место отбывания наказания — серое непримечательное здание, ничем не отличающееся от подобных в спальных районах или промзонах. Не сразу понял, в чем дело, потом дошло — на обыкновенных пластиковых окнах нет решеток. В этом вся суть подобных учреждений — заключенных приучают к нормальной свободной жизни, но контролируют, чтобы они вновь не преступили закон.

В исправительном центре осужденные живут по распорядку, спят на двухъярусных металлических кроватях, как в казармах. За ними ведут контроль представители ГУФСИН.

Однако, в отличие от колонии, здесь осужденные могут устроиться на работу в какую-нибудь компанию и в определенные часы выходить в город. Трудоустраивает заключенных администрация исправительного центра. А в выходные, с письменного разрешения администрации, можно провести время в городе с родственниками.

Еду местные готовят самостоятельно из продуктов, которые сами и покупают. В комнатах есть полки с большим количеством книг, которые, судя по закладкам, активно читаются.

В день моего визита в исправительном центре проходил психологический тренинг. Многие заключенные здесь находятся по статье, связанной с наркотиками. Поэтому тема занятия соответствующая.

Захожу в аудиторию. В кругу сидят около 20 мужчин, почти все на вид старше 50 лет, но есть несколько молодых людей. Перед ними — два психолога. Специалисты уточняют: есть ли кто-то, кто не хочет участвовать в съемке? Руки поднимают практически все.

«Ну конечно не хочу. Будут потом показывать, что мы тут сидим, наркоманы все такие. Наши истории журналистам для отчета. А для нас это жизнь», — слышно из толпы.

Но мы быстро сошлись на том, что не желающие показывать лицо могут надеть медицинские маски.

Психолог оглашает задание — на ватмане изобразить всю свою жизнь: и хорошие, и плохие моменты.

Хожу по аудитории, заглядываю на ватманы. Кто-то рисует, кто-то словами описывает. Многие смотрят на меня с недоверием, но листы не прячут.

Один мужчина схематично изобразил все свои взлеты и падения.

«Военный институт — служба — июнь 2017 года. Роковой день в моей жизни», — пишет он на графике, идущем вверх.

«Увольнение со службы — большой ипотечный кредит — принял решение зарабатывать нелегальным способом — развод с женой — шесть лет лишения свободы», — негативный жизненный этап.

«2022 год. Смягчение приговора, переезд в исправительный центр — устройство на работу — карьерный рост», — график снова вверх.

Другой осужденный был немногословен: «Познакомился с плохой компанией, стал употреблять наркотики, посадили в тюрьму. До этого все было хорошо».

У каждого своя неприятная история, но кажется, что многие находящиеся здесь осознали ошибки.

«Со стороны тяжело на себя посмотреть. Если тебе покажут фильм о твоей жизни, ты увидишь, как человек тащит из дома в ломбард вещи, чтобы купить дозу. Это покажется ужасным. Но в тот самый момент ты этого не осознаешь, у тебя все хорошо. Сейчас, когда делал задание, было стыдно за свои ошибки», — говорит мужчина лет 30.

Как оказалось, психологи сегодня не штатные, а приглашенные. Это позволило беседе зайти в неформальное русло. После нескольких «исповедей» один из заключенных спрашивает у специалистов, употребляли ли они сами. Положительный ответ заставляет с еще большим интересом вникнуть в процесс. Психолог делится, что это было давно. Он проходил реабилитацию, и для него это стало спасением. Подопечные с интересом начинают расспрашивать, как у него получилось выбраться, просят поделиться опытом построения жизни после прохождения такого этапа.

Вторая часть занятия посвящена планам на будущее — осужденных просят изобразить свою мечту.

Один мужчина, долго не думая, пишет большими буквами: семья. Другой — хочет помочь сыну получить образование. Группа молодых людей, громко посмеиваясь, рассуждают о доме с сауной и бассейном. Осужденный, сидящий поодаль, нарисовал деньги. Говорит, главное счастье — финансовое благополучие: будут деньги — будет все остальное.

Молодой мужчина берет инициативу и рассказывает свою историю.

«Вот ты студент. Учишься, у тебя своя рок-группа. Все классно. И вот на горизонте появляется амфетамин. Всего одна дорожка. Тебе от него становится только веселее, ты становишься продуктивнее. Никаких преступных мотивов, не хочешь никого ограбить, например. Но после этого все идет по наклонной…» — делится он.

После мероприятия общаюсь с рокером. Его зовут Анатолий, он учился на экономиста, с друзьями играл в тогда популярной в узких кругах группе «Карабас Барабас». Ребятам хотелось соответствовать стереотипному образу рокера — жить в череде отвязных тусовок. Переход к тяжелым наркотикам не заставил себя долго ждать. Анатолий получил срок — 14 лет лишения свободы. Потом его уменьшили до 10. Большую его часть мужчина провел в колонии.

Увидел фотографию Анатолия тех лет. Там он с бритой головой — совсем не похож на себя нынешнего.

— Классная у тебя теперь стрижка. И борода стильная, — обращаюсь к Анатолию.

Его глаза сразу загораются. Видно, важную тему задел. Рассказывает, что в колонии такой вольности, конечно, не было. В исправительном центре разрешают носить разные стрижки — главное, чтобы было опрятно. Затем продолжает про планы на будущее. Выйду — попробую снова стать музыкантом, — говорит.

Пример Анатолия и многих других — реальный эффект исправительных центров. Люди знают, чем хотят заниматься, когда кончится срок. Они уже сейчас частично погружены в общественную жизнь.

У некоторых заключенных на свободе не осталось семьи и дома. Во время отбывания наказания в исправительном центре они успевают найти себе работу, наладить связи, подкопить денег. Освобождаясь, такие люди не попадают в чуждый мир, а продолжают привычную законопослушную жизнь.