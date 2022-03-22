Под Челябинском на полгода ограничили движение из‑за ремонта моста

У поселка Новосинеглазово ввели сужение полос

У поселка Новосинеглазово по Троицкому тракту начали ремонт путепровода. Сооружение демонтируют, отремонтируют опоры и пролетные строения, обустроят водоотводы и наружное освещение. Длина нового путепровода составит почти 82 метра. На время работ до 20 октября 2022 года движение на участке сузили до одной полосы и установили временный светофор, сообщает комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Работы по обновлению путепровода проводит ООО «Урал-Сервис-Групп». Он обойдется городскому бюджету в 53,3 млн рублей. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина новой конструкции составит почти 82 метра.

Будут демонтированы конструкции моста, подрядчики отремонтируют опоры, пролетные строения, мостовое покрытие и подходы к мосту. Также будут обустроены водоотводы и восстановлено наружное освещение.

«На время выполнения ремонта движение транспортных средств организовано по одной полосе. Для удобства водителей установлен временный светофор», — сообщили в КДХ.

Работы планируется завершить к концу октября 2022 года.