Алексей Текслер оценил экологические проекты магнитогорского комбината

Губернатор посетил строительство новой коксовой батареи

В ходе визита в Магнитогорск Алексей Текслер посетил строительную площадку № 12 и площадку установки аспирации кислородно-конвертерного цеха. Эти проекты позволят существенно улучшить экологическую обстановку в Магнитогорске, передает пресс-служба правительства области.

В ПАО «ММК» разработана и реализуется долгосрочная экологическая программа, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении лучших доступных природоохранных технологий. Напомним, в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2019 году правительство области и руководство комбината подписали двухстороннее соглашение о снижении количества выбросов и мерах по улучшению качества воздуха в городе.

Так, для уменьшения выбросов в окружающую среду в конструкции батареи № 12 предусмотрены новые для коксохимической промышленности стран СНГ решения. Ожидаемый экологический эффект проекта — сокращение выбросов на 11,3 тыс. тонн. Стоимость реализации проекта составит около 67 млpд рублей.

«ММК» реализует самую большую инвестиционную программу среди всех предприятий у нас в регионе. Руководство уделяет большое внимание обновлению производства. Но самое главное, что все эти проекты направлены на улучшение экологии в Магнитогорске. Тот объект, который мы смотрим сейчас, — это аспирация и газоулавливание выбросов. Это позволит снизить объем выбросов на 500 и 300 тонн в год соответственно», — пояснил губернатор.

Он рассказал также о глобальном проекте — строительстве новых коксовых батарей, которые существенным образом улучшат ситуацию в городе. Их монтаж должен завершиться в 2023 году, объем выбросов — снизиться на 11 тысяч тонн.

«Магнитогорск в течение ряда лет по показаниям загрязнения снижает показатели. Это говорит о том, что комбинат движется в сторону улучшения экологии. Я благодарен руководству за выполнение подписанного в 2019 году соглашения», — прокомментировал Алексей Текслер.

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников сравнил, что абсолютные и удельные выбросы за последние несколько лет сократились в 4,5—5 раз.

«Еще четыре года назад выбросы в атмосферу составляли 15 тонн, в прошлом году — 6, сейчас — 5,5. Мы приближаемся к городу с чистой экологией», — считает председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.