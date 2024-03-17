Почти 70% избирателей проголосовали на выборах президента в Челябинской области

Почти 70% избирателей проголосовали на выборах президента в Челябинской области

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В Челябинской области продолжаются выборы президента страны. До закрытия избирательных участков остались считанные часы, а пока облизбирком озвучил последние данные. Так на 15:00 проголосовали 1 780 015 избирателей, что составило 69,31%, с учетом ДЭГ.





Южноуральцы дружно приходят на участки для волеизъявления. Для тех, кто смог лично прийти на выборы, была возможность пригласить членов УИК к себе для голосования на дому. По данным штаба по контролю и наблюдению за ходом голосования, выборы в Челябинской области проходят под эгидой года семьи. Возле избирательных участках организованы концерты, масленичные гуляния, ярмарки, интерактивы. А, например, глава Кыштыма Людмила Шеболаева устроила личный прием граждан на УИКах.

Участки будут работать сегодня до 20:00, голосовать электронно на сайте vybory. gov. ru также можно до восьми часов вечера.